Rimini. “PIRATI” JUNIOR RIMINI UNDER 18 PRONTI… VIA!!!

I Pirati U18 sono pronti per la trasferta di Milano, per conquistare un posto alle” Final Four” nazionali.

Sabato 10 ottobre 2020 al campo “SAINI” Viale B. D’Este, 34, 20122 Milano (MI), dalle ore 9:30, le due sfide saranno Ares Spartans – SCA Junior Rimini e, a seguire, dopo 30 minuti Alcoolital Fossano Baseball – Il Ceppo Vicenza. Le due squadre che si aggiudicheranno la prima partita si sfideranno nel confronto decisivo per qualificarsi alla Final Four Nazionale.

Questi incontri, che non si possono assolutamente perdere, per gli appassionati dei “PIRATI”.

Gara 1 sabato 10.10.2020 ore 9,30

Gara 2 – 30 minuti dopo la fine di gara 1

Gara 3 – 30 minuti dopo la fine di gara 2

Per chi non potesse essere presente, si ricorda che le gare saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook di Icaro Sport.

Sarà anche possibile vederle in differita per chi non riesce a guardarle durante l’orario previsto.

Le partite saranno commentate dal consigliere Fabbri Luca, in quella che vuole essere una bella giornata di baseball.

Per il collegamento basta fare riferimento a:

https://www.facebook.com/calcio.basket/

Forza PIRATI!!!

Rimini 07/10/2020

