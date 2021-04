Rimini. Piromane nella notte dà fuoco a mezzo di storica azienda: le telecamere hanno ripreso tutto

Storica azienda riminese: l’altra notte un piromane, armato di qualcosa che non è stato ancora stabilito, si è avvicinato ad uno dei furgoni di proprietà dell’impresa parcheggiato in strada davanti all’ingresso, ci ha girato attorno, quindi è scappato. Non prima di averdato fuoco il mezzo visto che è divampato poco dopo un incendio. Il calore sviluppato dalle fiamme, che ha completamente distrutto il furgone, ha annerito la facciata, sparso fuliggine sulle insegne e crepato la vetrata dove sono accolti gli ospitati gli uffici. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere che hanno ripreso tutto. Resta da capire il movente di tale gesto.