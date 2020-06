Rimini. Pistillo: “Gnassi e la Giunta hanno dovuto recepire in toto le osservazioni dei Revisori dei Conti”

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2019

Gnassi e la Giunta hanno dovuto recepire in toto le osservazioni dei Revisori dei Conti.

Sul rendiconto di gestione del Comune di Rimini le incongruenze significative tra quanto affermava l’assessore al Bilancio Gianluca Brasini ed i Revisori dei Conti, sono state sanate attraverso un emendamento presentato dal Sig. Sindaco Andrea Gnassi: “Proposta di emendamento alla proposta deliberativa di C.C. n. 23 del 20.04.2020 avente ad oggetto “Approvazione del Rendiconto della gestione esercizio 2019 ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs. 267/200, recepito nella delibera di giunta n. 146 del 09.06.2020 dove ci sono tre passaggi significativi :

TENUTO CONTO che, nel corso dell’istruttoria propedeutica alla presentazione al Consiglio comunale della proposta deliberativa avente ad oggetto l’approvazione del Rendiconto 2019, in data 13 maggio 2020, il Collegio dei Revisori ha espresso parere non favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2019;

che, nel corso dell’istruttoria propedeutica alla presentazione al Consiglio comunale della proposta deliberativa avente ad oggetto l’approvazione del Rendiconto 2019, in data 13 maggio 2020, del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2019; RILEVATO inoltre che con il predetto parere il Collegio ha altresì invitato il Consiglio Comunale ad adottare una serie di misure correttive ;

inoltre che con ; DATO ATTO che successivamente all’espressione del predetto parere negativo, è stato svolto congiuntamente con il Collegio dei revisori un supplemento di istruttoria sulla proposta deliberativa avente ad oggetto l’approvazione del Rendiconto della gestione 2019 e sono stati forniti al Collegio stesso informazioni, documentazione e chiarimenti aggiuntivi, rispetto a quelli originariamente contenuti nella Relazione al Rendiconto della gestione 2019;

per tanto in data 10.09.2020 il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole, solo dopo la delibera di giunta del 09.06.2020

Sul rendiconto di gestione e sullo schema di rendiconto. Anno 2019.

Il Collegio prende atto che a seguito della attività istruttoria integrativa, del 09.06.2020, successiva alla data del precedente parere (13/05/2020) e quindi non disponibile al Collegio al momento dell’esame della proposta deliberativa, anche in considerazione della emergenza pandemica in atto, ritiene di poter modificare il parere negativo precedentemente espresso come segue:

“ Si esprime giudizio positivo per l’approvazione del rendiconto 2019, – con riserva per quanto attiene la posta ammortamenti immobilizzazioni immateriali, che trattandosi di un elemento inerente la contabilità economico-patrimoniale, viene espresso nel Rendiconto a titolo meramente conoscitivo, sul quale il Collegio effettuerà i dovuti approfondimenti nel proseguo della propria attività “;

– con eccezioni, che tuttavia a parere di questo Collegio non si ritengono tali da alterare in modo significativo le risultanze del rendiconto, per quanto attiene le poste:

a) riaccertamento ordinario della gestione residui attivi e passivi, anche in funzione delle attività che l’Ente dovrà predisporre in occasione della salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale ex art. 193 TUEL entro il 31/07/2020; b) fondo rischi contenzioso, come già evidenziato nella nostra Relazione del 13/05/2020

Con il presente parere il Collegio ritiene altresì superati i vincoli proposti in precedenza sull’avanzo libero 2019.

Traduzione semplice per i non addetti ai lavori:

Gnassi e la sua Giunta hanno dovuto recepire quanto contestato dal collegio dei revisori dei conti, altro che tutto a posto come voleva far credere l’Assessore Brasini;

Ci sono ancora alcune riserve ed eccezioni che dovranno essere sanate entro il 31.07.2020.

Conclusioni scontate e questa sera consiglio comunale.

Un piccola annotazione spiritosa, con delibera di giunta 129 del 26.05.2020 avente come oggetto: VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 EX ART 175 D. LGS. 267/2000. Su 9 componenti della Giunta, compreso il sindaco, 5 presenti e 4 assenti, ma il bello che tra gli assenti si annovera il Sindaco Gnassi, la Vicesindaco Gloria Lisi, l’Assessore al Bilancio Gianluca Brasini e l’Assessore Montini.

Ma come una variazione di “Bilancio urgente” e mancano le 3 figure più importanti, è un po’ come dire che in un azienda, alla riunione del CDA che deve assumere decisioni importanti, manca il Presidente della società (Gnassi), il vice presidente (Lisi) e l’A.D. ( Brasini) lasciando decidere ai consiglieri del CDA (assessori presenti), che esperti di bilanci forse non lo sono?!! Misteri della fede!!!

Leonardo Carmine Pistillo