Rimini. Più treni verso la Riviera, allo studio rimborsi viaggio

A partire da domenica 14 giugno, sarà più semplice raggiungere la Riviera. Lo annuncia la Regione in una nota: il numero di treni regionali al servizio delle località costiere “raggiungerà infatti quello dello scorso anno per superarlo, nei fine settimana, con ben otto collegamenti in più rispetto ai week end estivi del 2019. Abbiamo deciso di contribuire con forza e in ogni modo, al rilancio dell’industria turistica regionale pesantemente penalizzata dal lockdown dei mesi scorsi”, dice l’assessore Andrea Corsini. Inoltre “grazie all’accordo con Trenitalia Tper possiamo non solo confermare, ma addirittura aumentare il servizio ferroviario estivo di collegamento con la riviera romagnola. Stiamo studiando, sempre con Trenitalia Tper e insieme ad Apt, un ulteriore accordo per garantire a chi soggiornerà nel corso della prossima estate in uno degli alberghi della riviera, un rimborso delle spese di viaggio”.