Rimini. Pizzicato mentre scarica abusivamente una tonnellata di rifiuti

I Finanzieri del Reparto Aeronavale di Rimini hanno individuato sanzionato un cittadino romeno sopreso a scaricare in un appezzamento di terra di proprietà pubblica una tonnellata di rifiuti vari. L’area, situata nei pressi del centro commerciale I Malatesta, era già stata notata dalle Fiamme Gialle in quanto diventata una sorta di discarica abusiva e dopo una serie di appostamenti hanno pizzicato l’uomo intento a gettare una consistente quantità imballaggi terziari in legno. Identificato, è emerso che il romeno non era in possesso di alcuna documentazione ambientale ceh potesse giustificare lo scarico del materiale e per l’uomo è scattata una sanzione di 3mila euro. L’intervento dei Finanzieri ha permesso di garantire l’immediata messa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore.