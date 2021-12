Rimini. Pole Dance. Argento per la riminese Claudia Dipilato ai mondiali di Pole Art

Pole Dance/ Argento per la riminese Claudia Dipilato ai mondiali di Pole Art

Rimini, 14 dicembre – Si conclude con un argento mondiale la strepitosa stagione agonistica 2021 di Claudia Dipilato. Impegnata nella rassegna internazionale organizzata dalla POSA (Pole Sports & Arts World Federation) nella specialità Pole Art, tenutasi domenica 12 dicembre al PalaDozza di Bologna, la forte pole dancer riminese ha conquistato il secondo posto nella categoria Master +40 Woman Competitives. L’obiettivo era la vittoria ma Claudia esce comunque molto soddisfatta da questo mondiale. “Sono molto felice. – Afferma convinta la Dipilato. – Con questa routine, “Sully”, ho conquistato tre ori e adesso un argento. Ho vinto gli Italiani Pole Sport 2020, il Pole Art di Torino 2021 e, la scorsa settimana, il mondiale di Pole Sport, per il quale era stata pensata. Domenica 12 mi ha regalato un argento mondiale. Direi che può andare in pensione dopo aver fatto ampiamente il suo dovere e avermi permesso di raggiungere un punteggio altissimo, che mai mi sarei aspettata, in questa competizione artistica di così grande livello”.

La vittoria è comunque sfuggita per un pelo. Claudia è stata al primo posto fino all’ultima esibizione, quella di Laura Vigna, un’altra atleta italiana. Ha chiuso a 192,375 punti e la Vigna a 194,250. Una differenza di 1,875 punti. Un niente. Per la giuria, meglio la riminese nell’esecuzione (70 punti contro 66); più brava l’avversaria nell’espressione artistica (75,875 a 79,500) e nella tecnica (46,500 a 48,750). “Laura è salita sul palo per ultima e ho capito subito saremmo state vicine nel punteggio. – racconta la Dipilato. – Lei portava un brano senz’altro più adatto ad una gara di Pole Art, l’ha eseguito benissimo e ha vinto meritatamente”. Il bronzo è andato alla ceca Alexandra Kalousova con 186,250 punti complessivi.

Ora per la campionessa riminese si prospetta un periodo di riposo. “Il prossimo anno è tutto da scrivere. Devo ancora decidere a quali gare partecipare e non escluderei delle sorprese…”.

Nelle foto: Il podio del mondiale Pole Art e Claudia Dipilato nel brano “Sully”.

Flavio Semprini Uffici Stampa e Comunicazione via Fogazzaro 74/a 47924 Rimini (Rn) cell. 3482230823

