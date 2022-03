Rimini. Polemiche per la e-mail shock del dirigente protezione civile: “in divisa al sabato balilla”

Condividi l'articolo

Email inviata dal dirigente comunale alla Protezione civile ai partecipanti di un corso per volontari, in vista dell’adunata degli Alpini prevista a maggio, crea un vespaio: “Vi invito al sabato balilla per costruire il legame tra noi e imparare da chi è il numero uno in protezione civile”. Riunioni a cui partecipare in “divisa operativa”. Uno dei volontari, già candidato con Europa Verde alle ultime comunali, ha reso noto il contenuto, protestando: “Personalmente trovo molto offensivo ogni riferimento ad un linguaggio paramilitare e nostalgico di quel periodo oscuro per il nostro paese. Chiedo una spiegazione chiara e pubblica di quanto ricevuto nella mail, nel frattempo ritiro la mia adesione al gruppo comunale di protezione civile”, ha scritto sui social. Il Comune di Rimini avrebbe avviato verifiche valutando azioni disciplinari.