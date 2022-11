Rimini. Polizia di Stato: Lotta a 360 gradi contro il traffico di stupefacenti

Condividi l'articolo

Polizia di Stato: Lotta a 360 gradi contro il traffico di stupefacenti

Lotta senza quartiere della Squadra Mobile nel contrasto al traffico illecito di

sostanze stupefacenti.

Si alza il livello della repressione dello spaccio con obiettivo i rifornitori dello

stupefacente in città agendo su tutti i livelli, pusher da strada, intermedi e

rifornitori.

Gli accertamenti della Polizia di Stato continuano senza sosta al fine di

ricostruire e disarticolare il traffico di sostanze illegali in città.

Dopo il recente sequestro ingente di marijuana ed il conseguente arresto di due

persone, nella nottata tra il 24 ed il 25 novembre c.a., gli uomini in borghese

impegnati, in un servizio di prevenzione e repressione della microcriminalità,

controllavano un uomo di origine foggiana, residente a Riccione, che in quel

frangente stava armeggiando con una luce tascabile all’interno di

un’autovettura, che in seguito si è accertato essere a noleggio e a lui in uso.

Alla vista degli agenti, l’uomo consegnava immediatamente un panetto di

hashish del peso di circa 100 grammi, mentre la successiva perquisizione

effettuata in flagranza di reato, consentiva di rinvenire una somma di € 835,00

di cui il possessore non sapeva giustificare la provenienza, nonché circa 10

grammi di “cocaina”, suddivisa in 8 dosi già confezionate e occultata nel vano

del cambio dell’autovettura, che quindi è stata sottoposta a sequestro.

L’A.G. ha disposto che l’arrestato venga giudicato con rito direttissimo

significando che sono in corso ulteriori indagini per individuare ulteriori

elementi circa la provenienza della sostanza stupefacente sequestrata