Rimini. Poliziotto aggredito in carcere finisce in ospedale

Brutto episodio al carcere dei Casetti di Rimini ieri quando un agente della polizia penitenziaria è finito in ospedale. A denunciare la violenza è la funzione pubblica Cgil di Rimini. L’agente in servizio era intervenuto insieme ad un collega per dividere due detenuti che si stavano picchiando in cella quando è stato colpito in faccia con un pugno. “Serve intervenire – afferma la Cgil – in maniera concreta con risorse umane, economiche e sul piano organizzativo al fine di sanare le carenze di organico per garantire la sicurezza all’interno dell’istituto riminese, anche in previsione dell’imminente stagione estiva, notoriamente periodo di incremento di arrestati”.