Rimini. Poliziotto gioca a tennis in malattia: assolto dal reato di truffa

Condividi l'articolo

Erano tre i capi d’imputazione di cui doveva rispondere l’ex assistente capo della Polizia di frontiera in servizio all’epoca all’aeroporto di Rimini. Dal più grave, ovvero la truffa aggravata ai danni dello Stato, è stato assolto, così come non è stato riconosciuto colpevole d’aver usato dei certificati medici falsamente attestanti la lombosciatalgia. La condanna è arrivata invece “perché, con più azioni distinte di un medesimo disegno criminoso ed al fine di trarre un vantaggio in ambito lavorativo ed un profitto economico, rendeva dichiarazioni non veritiere ed idonee a trarre in inganno i sanitari i quali, confidando nella verità di quanto dichiarato, stilavano certificati medici ideologicamente falsi”. Da qui gli “appena” 9 mesi inflitti, nonostante giocasse a tennis in malattia e invece di recarsi al lavoro. Il suo avvocato ha già manifestato la volontà comunque di ricorrere in appello.