Assistente capo della polizia penitenziaria in forza al carcere di Forlì era stato trovato con 24 grammi di marijuana durante un controllo alla stazione. Fin dal momento del rinvenimento, ha sempre detto di non saperne nulla di quella droga. Per la procura invece voleva venderla in carcere. Non dello stesso avviso il giudice che lo ha assolto.