Rimini. Positivi, deceduti, guariti, pazienti attuali di ogni comune del Riminese

In merito agli aggiornamenti sul quadro sanitario della provincia, l’AUSL ha comunicato i dati specifici per la provincia riminese.

Si registrano 2 guarigioni di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus, a seguito di doppio tampone negativo. Conseguentemente, il totale è di circa 1.430 pazienti guariti.

Per ciò che riguarda la rilevazione dei nuovi contagi se ne contano 3, come comunicato dalla Regione.

I casi riguardano 1 paziente di sesso femminile e 2 di sesso maschile, di cui 2 sono ricoverati, mentre 1 è in isolamento domiciliare.

Oggi sono stati comunicati purtroppo due nuovi decessi, una donna di 95 anni e un uomo di 69 anni.

In un quadro complessivo si attestano, dunque, su 2.077 i casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini, distinguendo 1.979 residenti in provincia e 98 cittadini residenti al di fuori dei confini provinciali.

Come condiviso con la Direzione Generale della AUSL Romagna, si informa che, a partire da questa settimana, la comunicazione dei dati circa i nuovi contagi sarà integrata nei giorni di martedì e di venerdì, oltreché dal numero complessivo delle positività rilevate dall’inizio della diffusione del virus, anche dall’indicazione del quadro aggiornato della situazione sanitaria comprendente i dati suddivisi per Comune, riportando il numero dei decessi, dei guariti e dei pazienti attuali.

“Dal prospetto odierno – ha affermato il Prefetto della provincia di Rimini – è possibile trarre segnali confortanti che è necessario leggere come ulteriori stimoli nella prosecuzione di una condotta diligente da parte dei cittadini, nel rispetto delle prescrizioni governative e in un percorso, ancora lontano dalla conclusione, di graduale superamento dell’emergenza sanitaria in corso”.

“Non è ancora il momento per abbassare la guardia – ha proseguito il Prefetto Alessandra Camporota – evidenziando l’importanza del senso di responsabilità della comunità, la cui collaborazione è fondamentale in situazioni eccezionali come questa che si sta vivendo, al fine di coniugare l’esigenza di condurre la vita quotidiana con la priorità imprescindibile di tutela della salute della collettività”.

Con riferimento all’aggiornamento dei dati precedentemente forniti, sulle persone con residenza o domicilio in provincia di Rimini che risultano positive, va ricordato che tali dati ricomprendono anche residenti che, per vari motivi, possono essere stati diagnosticati fuori provincia.

Alla luce di quanto rappresentato, si riporta di seguito il prospetto dei dati, divisi per Comune di residenza/domicilio, indicanti le persone diagnosticate positive, le persone decedute, i guariti, e i pazienti attuali: