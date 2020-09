Rimini. Positivo al Covid-19 studente di scuola media superiore che frequenta istituto della provincia

A seguito di test effettuato volontariamente a seguito di contatto avuto fuori regione, è emersa la positività al Covid-19 di uno studente di scuola media superiore che frequenta un istituto della provincia di Rimini. Il personale dell’Igiene pubblica di Rimini, a seguito di apposita verifica, non ravvede in ambito scolastico contatti stretti ne tra gli studenti ne tra questi ed il personale scolastico dell’istituto. Per loro non è quindi previsto l’isolamento ma l’effettuazione di tampone a scopo prevalentemente conoscitivo.