RIMINI. POSITIVO ALL’ALCOL (1,26 G/L) DURANTE IL COPRIFUOCO ALLA GUIDA DELLA SUA MOTO. FERMATO DALLA POLIZIA DI STATO

PROSEGUONO I CONTROLLI DELLA POLIZIA STRADALE SPECIALITA’ DELLA POLIZIA DI STATO VOLTI AD ELEVARE GLI STANDAR DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E AI CONTROLLI DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI ANTICONTAGIO .

NELLA GIORNATA DEL 2 GENNAIO 2021 ALLE ORE 23.45 CIRCA UNA PATTUGLIA DELLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI SERVIZIO DI VIGILANZA STRADALE ALL’ALTEZZA DEL KM 206 DELLA SS16 PROCEDEVA AL CONTROLLO DI UN MOTOCICLO YAMAHA CONDOTTO NELLA CIRCOSTANZA DA TALE I.M. CLASSE 66 DI RIMINI NONCHE’ PROPRIETARIO DEL VEICOLO.

AGLI AGENTI I.M. SI MOSTRAVA NON LUCIDO, CON FORTE ALITO VINOSO NONCHE’ CON UNA ACCENTUATA DISARMONIA NEL LINGUAGGIO E NEI MOVIMENTI SCONNESSO PERTANTO, SOTTOPOSTO AL TEST ETILOMETRICO, SI APPURAVA CHE I.M. AVEVA UN TASSO DI ALCOL NEL SANGUE PARI A 1,26 G/L..

GLI AGENTI OPERANTI PROVVEDEVANO QUINDI A DENUNCIARE I.M. PER IL REATO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, CON IL RITIRO IMMEDIATO DELLA PATENTE DI GUIDA PER LA SUCCESSIVA SOSPENSIONE.

PER FORTUNA IN TALE CIRCOSTANZA I.M. VENIVA FERMATO DALLA POLIZIA STRADALE PRIMA CHE POTESSE CAGIONARE LESIONI E DANNI AD ALTRUI.

L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO ALLE NORME DI COPORTAMENTO ALLA GUIDA SI INTENSIFICHERA’ CON SERVIZI SPECIFICI.

INOLTRE I.M è STATO CONTRAVVENZIONATO ALLA NORMA DEL COVID.19 IN QUANTO CIRCOLAVA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO NEGLI ORARI VIETATI DAL D.P.C.M PER UN IMPORTO PARI A EURO 533,00.