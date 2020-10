Rimini. Post contro Conte, scatta perquisizione: in casa 4 kg di marijuana

Spacciatore tradito dal post su Facebook. Si tratta nientemeno che di un riminese di 44 anni il quale ha ben pensato di scrivere un commento su Facebook contro il premier Giuseppe Conte: risultato? Si è si ritrovato la Digos in casa con l’accusa di “istigazione a delinquere”. Ma non finisce qui visto che il soggetto aveva pure qualcosa da nascondere: quattro chili di marijuana. Abbastanza per finire in manette per droga. “Noi da Rimini partiamo in cento a piedi verso Roma sperando di aumentare in ogni paese dove passiamo col megafono in modo che ci sentano tutti. Se dobbiamo morire di fame chiusi in casa e senza onore, meglio lottare per l’Italia”. Ecco quando scritto in rete. Motivo della minaccia? L’estensione – a suo tempo – del lockdown fino ai primi di maggio. Per lui sono così scattati i domiciliari: probabilmente ora rifletterà di più prima di scrivere sui social la prima cosa che gli passa per la mente!