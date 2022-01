Rimini. Post social innesca la follia e minaccia la ex con siringhe insanguinate

Botte, minacce di morte, ma anche di siringhe insanguinate usate per intimorire, pedinamenti, appostamenti sotto casa e danneggiamenti. A innescare tutto un commento sulla propria pagina social poco gradito dal compagno, con cui stava da ormai 20 anni, il quale prima l’ha cacciata di casa e poi ha fatto scattare una campagna persecutoria con l’intento di “riconquistarla”. Ma quello che ha ottenuto l’uomo, un 50enne di Rimini, è stata la disposizione degli arresti ai domiciliari. Il solito copione già visto. Un ex geloso la cui pazzia incontrollata è scaturita dopo un post pubblicato sulla pagina Facebook della donna. A quel punto scoppia un furibondo litigio, in cui la vittima viene colpita a più riprese (sarà poi curata al pronto soccorso) e sbattuta fuori casa. Prima però le minacce: “Ti ammazzo”, L’ex pur di perseguitare la donna dorme in auto, nel parcheggio antistante al palazzo di lei, per vedere chi frequenta e se c’erano altri uomini nella sua vita. A questo si aggiungono urla nella notte con insulti e campanelli suonati poi all’alba, conditi da altri episodi inquietanti: il 50enne, come atto intimidatorio, decide infatti di mettere delle siringhe usate e insanguinate nella buca della lettere della ex. Per fortuna le indagini della divisione anticrimine della questura nei giorni scorsi hanno quindi portato l’uomo, accusato di atti persecutori, agli arresti domiciliari.