Rimini. Pranzo sociale della Sez. A.N.F.I. di Rimini

Pranzo sociale della Sez. A.N.F.I. di Rimini con la partecipazione del Comandante Provinciale Colonello Coscarelli, del Pres. di Sez. L.te Remo D’Alonzo , del Direttivo di Sez., dell’Ass.re Juri Magrini e con l’intervento e saluto del Sindaco Jamil Sadegholvaad. Ai Membri del Nucleo di Volontariato dell’A.N.F.I. di Protezione Civile, che hanno prestato servizio durante i lockdown ed in altre occasioni, in riferimento all’emergenza Covid-19, hanno ricevuto un ” Riconoscimento Morale “, per quanto svolto con spirito di servizio ed abnegazione.

