RIMINI. Precipita da un albero: al Bufalini un ragazzino di 14 anni. Non è in pericolo di vita

Momenti di paura per un 14enne che questo pomeriggio, intorno alle 17,30, è precipitato da un albero nel parco XXV aprile a Rimini. Il ragazzino si era arrampicato e probabilmente per una presa sbagliata è caduto a terra da un’altezza di circa 4 metri finendo su un bidone per i rifiuti.

Allertati immediatamente i sanitari del 118 sul posto con un’ambulanza e, per sicurezza, è stato chiesto anche l’intervento dell’eliambulanza da Ravenna. Il ragazzino ha riportato numerosi traumi ed è stato trasportato d’urgenza al “Bufalini” di Cesena. Non è in pericolo di vita. Nel parco, per gli accertamenti di rito, è intervenuta una pattuglia delle Volanti.