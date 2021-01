Rimini. Predone arrestato per furto aggravato continuo su auto

Rimini – Predone arrestato per furto aggravato continuato su auto.

La notte del 3 gennaio del 2021, verso le ore 02 circa i Carabinieri della stazione di Rimini Porto, durante un servizio di pattugliamento, hanno arrestato nella flagranza del reato di furto aggravato continuato un cittadino marocchino A.R., classe 1985, senza fissa dimora, con precedenti di polizia, sorpreso in via Spiga mentre, previa effrazione di un vetro, stava asportando dall’interno di una autovettura Lancia Musa in sosta, una borsa contenente capi di abbigliamento ed effetti personali. I militari accertavano che l’arrestato, poco prima aveva anche depredato, con analoga tecnica, una Seat Ibiza, parcheggiata a breve distanza dall’altra, ove aveva asportato una borsa conenetente soldi documenti ed effetti personali. La refurtiva, intereramente recuperata è stata restituita ai legittimi roprietari, rispettivamente una signora 67/enne ed un 36/enne, entrambi del luogo, abitanti sempre in quella via. L’arrestato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma dei Carabinieri di Rimini Principale questa mattina è stato presentato alla competente Autorità Giudiziaria. Dopo la convalida dell’arresto il marocchino è stato posto in libertà in attesa di processo, la cui data è da fissare, nel frattempo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo della presentazione giornaliera alla Polizia Giudiziaria nonché dell’obbligo di dimora a Rimini.

I Carabinieri continueranno a prestare la massima attenzione al territorio, organizzando periodicamente servizi preventivi e repressivi al fine di incrementare la percezione di sicurezza tra la cittadinanza e porre in essere una concreta azione di contrasto ai vari fenomeni delittuosi.