Rimini. Prende il sole sul terrazzo e cade di sotto dopo serata a bere alcolici e fumare canne

Tragedia sfiorata per un ventunenne riminese caduto dal terrazzo mentre prendeva il sole e precipitato dal terzo piano dell’appartamento che si trova nella zona di via Flaminia. Era assieme a un coetaneo dopo una notte passata a divertirsi bevendo alcolici e fumando canne secondo quanto spiegato ai carabinieri. Fatto sta che il giovane dopo essere precipitato si è rialzato sanguinante e in stato di choc, ferito, ma cosciente. I carabinieri hanno accertato che la caduta era avvenuta da un’altezza di più di quattro metri, ma fortunatamente era stata attutita grazie alla presenza di una tettoia e poi da un terrazzino in plexiglass. Un vero miracolo.