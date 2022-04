RIMINI. Presentazione del libro: “Il Galateo Social” scritto dal giornalista professionista e massmediologo Stefano Bergonzini

Martedì 26 aprile alle 21 Stefano Bergonzini sarà ospite del Club Nautico Rimini di Piazzale Boscovich 10 a Rimini per presentare il volume in una serata in presenza e aperta alla cittadinanza che si annuncia scoppiettante.

RIMINI -“Il Galateo Social” scritto dal giornalista professionista e massmediologo Stefano Bergonzini per CDM Edizioni è tra le principali novità letterarie di questa stagione nel campo della comunicazione e contende a “Disinformati” di Jacques Attali i primi posti nella classifica di LibreriaUniversitaria.it

Martedì 26 aprile 2022 alle 21.00 Stefano Bergonzini sarà ospite del Club Nautico Rimini di Piazzale Boscovich 10 a Rimini per presentare il volume in una serata in presenza e aperta alla cittadinanza che si annuncia scoppiettante.

Il giornalista modenese risponderà al fuoco incrociato di domande del presidente del Club Gianfranco Santolini e della giornalista sanmarinese Marianna Giannoni, sui grandi temi proposti dal libro. In una serata di informazione per i cittadini da trascorrere dal vivo, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza offerte dall’elegante Club, e non passivamente davanti allo schermo televisivo o in un noioso webinar.

«Sono felice e onorato dall’invito che il presidente Santolini e il direttivo del Club Nautico mi hanno rivolto- spiega l’autore- in particolare perché potrò confrontarmi con i moderatori e col pubblico sui temi che mi hanno spinto a scrivere Il Galateo Social. Oggi più che mai è importante informarsi senza filtri sul mondo che ci sta cambiando velocemente intorno e ci obbliga a rinnovare continuamente il nostro modo di pensare e di agire. Il mio libro parla di questo; da come usare i Social media per avere successo nel lavoro e nelle relazioni, alle 100 idee per il Green Deal. Un cambiamento epocale nel quale siamo tutti coinvolti, per il quale dobbiamo cominciare a rimboccarci le maniche da subito, perché gli obiettivi del Cop26 di Glasgow sono molto vicini: 2030 e 2050».

Il Club Nautico di Rimini è stato fondato nel 1933 per creare un punto di riferimento per le persone legate alla passione per il mare, per gli sport nautici, il territorio e la vela. Ottantotto anni di successi e di incessante attività durante i quali il Club ha incentivato iniziative sportive e culturali di ogni tipo, in una sede prestigiosa e strategicamente posizionata in Piazzale Boscovich 10, con locali eleganti e areati e ampio parcheggio.

Per riservare posti per la serata è possibile chiamare allo 0541/26520 oppure scrivere una e-mail a cnrimi@cnrimini.com

Per i giornalisti che volessero accreditarsi è possibile chiamare l’ufficio stampa al 338/7450815 oppure scrivere a press@studiobergonzini.com