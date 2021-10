Rimini. Presunti maltrattamenti: badante assolta e nei guai finisce figlio dell’anziana

Condividi l'articolo









Ha denunciato la badante che assiste la madre, ma ora è il figlio a finire nei guai. Al termine del processo, infatti, l’imputata, una migrante polacca, è stata assolta con formula piena mentre l’uomo rischia l’incriminazione per calunnia. Il pubblico ministero ha chiesto, infatti, la trasmissione degli atti in procura non credendo alla versione secondo la quale la badante maltrattava la sua assistita, né che le violenze scaturissero dall’abuso di alcol. Secondo quanto è emerso nel dibattimento, l’accusata si era sempre comportata in maniera professionale.