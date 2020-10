Rimini. Presunto untore di Aids assolto dal Tribunale: chiederà i danni per l’ingiusta detenzione attraverso il suo legale, avv. Chiara Temeroli

Circa un anno fa i carabinieri di Rimini avevano arrestato un uomo di 31 anni di origine brasiliana con l’accusa di aver esposto volontariamente all’Hiv tre donne, tra cui la convivente. Era così finito ai domiciliari con il capo di accusa di lesioni tentate gravi: fortunatamente nessuna delle sue partner aveva contratto l’Aids. Le indagini erano partite su segnalazione della convivente che di fatto aveva allertato le possibili vittime. Dalle indagini era emerso come il 31enne, positivo all’Hiv da alcuni anni, dal 2017 aveva sospeso volontariamente la terapia farmacologica, l’aveva ripresa poi solo sporadicamente nel 2018, per poi interromperla totalmente aumentando esponenzialmente il rischio di contagio in caso di rapporti sessuali non protetti. Le donne con le quali aveva intrattenuto rapporti erano state conosciute tramite i social. Oggi è arrivata l’attesa sentenza del tribunale di Rimini che ha assolto l’uomo “perché il fatto non sussiste”. L’accusa, che aveva richiesto 4 anni di reclusione per l’imputato, non è dunque riuscita a dimostrare il dolo nelle sue condotte, non essendoci compatibilità fra dolo eventuale e tentativo. Soddisfazione da parte dell’avvocato Chiara Temeroli del foro di Rimini, che annuncia una richiesta danni per l’ingiusta detenzione patita dal suo cliente.