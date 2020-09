Rimini. Previsioni meteo: bel tempo nei prossimi giorni

Giornata all’insegna del bel tempo con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Assenza di precipitazioni. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata cielo sereno o poco nuvoloso, la minima della giornata sarà 18°C; nel pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso, cosí come in serata, la temperatura nelle ore piú calde sarà di circa 26°. Vento debole da W nella prima parte della giornata, sempre debole ma da N nel pomeriggio; velocità massima del vento sui 22 km/h. L’altezza dello zero termico è prevista intorno ai 4000 metri con tendenza all’aumento.

Previsioni meteo Rimini per Mercoledi 9 Settembre: Giornata all’insegna del bel tempo con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Nessun fenomeno previsto. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno o poco nuvoloso, la temperatura di inizio giornata sarà di 17°C; nel pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 27°. Intensità dei venti debole da W al mattino, sempre debole ma da NW nella seconda parte del giorno; le raffiche raggiungeranno circa 17 km/h. L’altezza dello zero termico è prevista intorno ai 4100 metri stabile nell’arco della giornata.

Previsioni meteo Rimini per Giovedi 10 Settembre: Giornata all’insegna del bel tempo con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Nessun fenomeno previsto. Seguici nei prossimi articoli per gli approfondimenti dei giorni a seguire.