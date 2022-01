Rimini. Prima insulta i carabinieri, poi va in caserma a scusarsi: affronterà comunque il processo

Condividi l'articolo

25enne è finito a processo per oltraggio a pubblico ufficiale, dopo avere preso di mira e insultato in modo piuttosto pesante due carabinieri, “colpevoli”, secondo il giovane e l’amico che era con lui, di averli fermati per un controllo. Uno dei due giovani, però, la mattina dopo, una volta tornato in sé, ha deciso di presentarsi in caserma per andare a chiedere scusa per quello che aveva fatto e per quello che aveva detto. Non solo: il ragazzo ha provveduto a risarcire il danno concordando la cifra congrua con la somma di 600 euro, 200 per ogni carabiniere insultato e altri 200 all’Arma. Per lui però la denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale è comunque andata avanti e il ragazzo dovrà affrontare il processo, che però con la riparazione del danno andrà incontro a una estinzione del reato, evitando così conseguenze peggiori.