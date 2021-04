Rimini. Primarie Pd, ora spunta pure il sondaggio telefonico

Guerra nel Pd per la candidatura a sindaco: ora spunta pure il sondaggio. “Si viene contatti da numero privato, sottoposti ad una serie di domande dalla modalità alquanto singolare, Sino all’ultima, in cui si chiede di esprimere un gradimento verso Petitti o… un altro nome, pronunciato in maniera distorta, a voce bassa e confusa”. A raccontare del “fantomatico sondaggio” è la consigliera regionale del PD Nadia Rossi che spiega di avere ricevuto diverse segnalazioni da persone contattate telefonicamente nei giorni scorsi.