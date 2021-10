Rimini. Primo consiglio comunale senza sorprese: Corazzi presidente, Marcello vice

Condividi l'articolo









Primo consiglio comunale a Rimini senza sorprese: alla presidenza del consiglio comunale è stata eletta Giulia Corazzi del Partito Democratico. Vice presidente Nicola Marcello di Fratelli d’Italia. I capigruppo sono Matteo Petrucci per il Partito Democratico, Andre Bellucci della lista Rimini Rinata, Luca De Sio per la Lega, Gioenzo Renzi per Fratelli d’Italia, Gloria Lisi per la lista Lisi. Gli altri capigruppo coincidono con l’unico consigliere eletto. Pasini per Rimini in Azione, Tonti per Rimini Coraggiosa, Angelini per i 3V. Il candidato a sindaco del centrodestra, Enzo Ceccarelli, si è iscritto al gruppo della Lega.