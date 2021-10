Rimini. Primo giorno di scuola per il bimbo ferito alla gola dal bengalese

Primo giorno di scuola anche per il bambino di origini bengalesi ferito in strada l’11 settembre scorso dal 26enne somalo in carcere con l’accusa di duplice tentato omicidio, tentata rapina di un telefonini, e lesioni. Il piccolo, ferito alla carotide, venne operato e rimase per dieci giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Infermi” in prognosi riservata. Adesso, grazie all’opera dei chirurghi, sta bene e ha ripreso una vita normale.