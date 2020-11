Rimini. Problemi di connessione: prof costretti a fare lezione da smartphone

“Ho depositato una interrogazione per chiedere alla Regione di intervenire nell’immediato per garantire una adeguata connessione internet alle scuole superiori e le opportune dotazioni strumentali dove risulta necessario”, così il consigliere regionale della Lega Emilia Romagna, Matteo Montevecchi, che aggiunge: “Ci segnalano situazioni in cui i professori sono costretti a fare lezione dal telefonino e problemi di connessione in molte scuole. È indispensabile che tutte le scuole siano dotate di una connessione adeguata a permettere agli studenti collegati da casa, di fruire delle lezioni nelle condizioni migliori possibili”.