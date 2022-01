Rimini. Processo finito per Sutera: non c’è alcun reato, sentenza di non luogo a procedere

Condividi l'articolo

Processo finito. Il giudice ha sentenziato il “non doversi procedere” e cioè che non esistono accuse per incardinare il processo contro Marcello Sutera, il famoso bassista ravennate per cui la Procura chiedeva il rinvio a giudizio ritenendolo colpevole dei reati di furto e indebito utilizzo di un bancomat.