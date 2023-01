Rimini. Processo su maxi truffa del 110 bonus, il Comune di Rimini presenterà una nuova costituzione di parte civile

Condividi l'articolo

Con sentenza del 17 gennaio, il Tribunale di Rimini si è pronunciato sull’eccezione preliminare di incompetenza territoriale in merito al procedimento penale in corso per la presunta maxi truffa ai danni dello Stato legata al Bonus 110 (nata dall’indagine “Free Credit”) e per il quale il Comune di Rimini si è costituito parte civile.

Nella sentenza, il Tribunale di Rimini ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Milano. L’Amministrazione Comunale dunque presenterà una nuova costituzione di parte civile dopo la fissazione dell’udienza preliminare