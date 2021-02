Rimini. Prof prende a bastonate un automobilista

Un prof di 40 anni di lettere avrebbe picchiato un giovane automobilista che l’aveva provocato. L’insegnante è accusato di lesioni aggravate e minacce. Anche il giovane è stato denunciato, per violenza privata e minacce. Secondo il racconto del prof l’automobilista che stava proprio dietro di lui nel traffico di Rimini avrebbe cominciato prima con i lampeggianti, poi con gesti infine lo avrebbe affiancato, bloccato e insultato. In macchina il prof aveva un bastone da passeggio e una volta che lui e il 30enne si sono affrontati, quest’ultimo ha racconta di essere stato preso a bastonate dal professore. Dall’altra parte c’è la versione dell’insegnante il quale sostiene di averlo soltanto minacciato per paura. Saranno i giudici a decidere.