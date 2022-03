Rimini. Prof trovato morto in albergo: era scomparso da un paio di giorni

Dopo alcuni giorni in cui non si era più fatto sentire è stato trovato morto Mario Lo Conte, 57 anni di Ariano Irpino (Avellino) e docente di sostegno della scuola media Enrico Fermi di Viserba. Il professore da sempre alloggiava in albergo: il ritrovamento del corpo senza vita è infatti avvenuto in una pensione. Il professore era disteso nel letto: il rigor mortis fissa tra le 22,30 di lunedì e le 7 della mattina seguente l’ora del decesso, avvenuto verosimilmente per cause naturali. Sul posto gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale soccorso pubblico della Questura che dovranno ricostruire i fatti. Mario Lo Conte lascia la moglie e un figlio di 13 anni e un grande vuoto fra i colleghi di lavoro costernati per la notizia della sua morte.