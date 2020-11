Rimini. Professionista aggredita dai cani mentre era a passeggio

Psicologa 34enne residente a Bellaria mentre passeggiava col suo cagnolino sarebbe stata aggreditata da alcuni cani di grossa taglia che le sono saltati addosso facendola cadere a terra. Per fortuna un vicino è intervenuto ed è riuscito a metterli in fuga prima di conseguenze peggiori. Oltre a chiamare la polizia municipale la professionista ha inviato una mail alle guardie ecozoofile anche perché, a quanto pare, gli stessi cani avrebbero aggredito anche altre persone e a prima vista non sembrerebbero randagi. Sono un incrocio di pastore maremmano e sul manto chiaro a pelo medio lungo presentano entrambi delle macchie. La domanda che tutti si pongono naturalmente è che cosa accadrebbe se ci fosse un bambino.