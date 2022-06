Rimini. Professore riminese assolto dall’accusa di violenza sessuale

Professore riminese assolto dall’accusa di violenza sessuale “perché il fatto non sussiste”. La tesi accusatoria era fondata principalmente sulle dichiarazioni delle persone offese, in tutto nove studentesse che, però, nel corso del processo sono state talvolta smentite da altri testimoni, o parzialmente ritrattate dalle stesse interessate tanto che il quadro probatorio raccolto non consente di ritenere provata al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell’imputato. Il docente era accusato da diverse studentesse di averle palpeggiate e importunate: una versione che tuttavia lascerebbe trasparire una forte componente di suggestione.