Rimini. Profughi ucraini non registrati rischiano di finire in mezzo alla strada: provvidenziale mediazione della prefettura

Sette madri e otto bambini, tutti profughi dall’Ucraina è stata sfrattata da un albergo. Solo l’arrivo della polizia e l’interessamento della prefettura ha evitato il peggio. I titolari dell’albergo hanno chiesto a madri e bimbi di andare a registrarsi in questura per potere accedere a tamponi, green pass e rientrare nei successivi contratti per essere accolti, con relativo pagamento dello Stato agli albergatori ospitanti. Nulla da fare per ragioni burocatiche e così è scattato l’allontanamento. Già tuttavia all’ora di pranzo i profughi sono riusciti a riprendere possesso delle loro camere dopo che i titolari dell’albergo hanno parlato con agenti e prefettura, in attesa di una nuova sistemazione.