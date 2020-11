Rimini. PROFUMO DI TARTUFO: IL PRANZO DEL QUARTOPIANO A SOSTEGNO DI OPERAZIONE PANE

Parte dell’incasso di sabato e domenica sarà devoluto all’iniziativa che sostiene le mense francescane nell’erogazione dei pasti per i bisognosi

Per l’occasione chef Silver Succi ha ideato un menù per degustare il re dei prodotti autunnali

Rimini, 11 novembre 2020 – Cose buone che fanno bene al cuore. Pranzare al Quartopiano Suite Restaurant sabato 14 novembre sarà un’esperienza doppiamente appagante. Appagherà i sensi, attraverso un menù, Profumo di Tartufo Bianco, ideato per l’occasione dallo chef Silver Succi per gustare una delle più celebri prelibatezze dell’autunno, abbinato ad un interessante viaggio enologico per le Langhe dei piccoli vignaioli, guidati dal maitre e somellier Fabrizio Timpanaro.

Appagherà l’anima, con un aiuto concreto a chi ha bisogno di un pasto caldo.

Quartopiano, nonostante il momento difficile a causa dell’emergenza sanitaria e delle restrizioni imposte, conferma la sua adesione alla rete dei ristoranti che fanno parte di Operazione Pane, l’iniziativa di Antoniano Onlus nata per sostenere le mense francescane nell’erogazione quotidiana di pasti a chi non ha da mangiare.

Sabato 14 e domenica 15 novembre, in occasione della giornata mondiale della povertà, parte dell’incasso del pranzo sarà donato ad Operazione Pane e alla rete di 15 mense francescane che ogni giorno, in Italia, aiutano chi ha bisogno di un pasto caldo.

Il menù, composto da sei prelibate portate, può essere consultato sul sito web del ristorante e sulle pagine social.

I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione (per email all’indirizzo info@quartopianoristorante.com, telefonica al numero 0541 393238 e 389 9807370, anche WhatsApp).