Rimini. Progetto di collaborazione con la Prefettura attraverso il bando Fami

Manca meno di una settimana alla scadenza dell’Avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità di Partner di progetto, della Prefettura di Rimini interessati alla presentazione di una proposta progettuale a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) pubblicato sul sito della Prefettura al link http://www.prefettura.it/rimini/contenuti/Bandi_fami-13944921.htm

I soggetti ammessi alla selezione possono essere gli istituti di ricerca; le Fondazioni di diritto privato operanti nello specifico settore; gli Organismi governativi o intergovernativi; gli Organismi e le organizzazioni internazionali; gli Enti del Terzo Settore; gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che svolgono attività solidaristiche e di utilità sociale; le Associazioni od ONLUS; le Società Cooperative e Società Consortili; gli Organismi di diritto privato senza fini di lucro e le imprese sociali; le Associazioni, anche sindacali e datoriali.

È ammessa la candidatura di più soggetti aggregati in Associazione temporanea di scopo (A.T.S.), costituita o costituenda. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri amministrativi conseguenti alla gestione del partenariato è consentita l’aggregazione fino ad un massimo di cinque soggetti.

La Provincia di Rimini, anche a seguito dei flussi migratori non programmati, ha conosciuto negli ultimi anni un incremento degli stranieri non comunitari residenti con conseguente aumento degli adempimenti relativi all’integrazione e all’accoglienza in carico agli uffici della Prefettura, ivi compresi gli oneri connessi all’attività di gestione e monitoraggio dei centri di accoglienza.

Questa Prefettura intende, quindi, attivare un processo di qualificazione e sviluppo delle capacità di gestione delle procedure collegate all’ambito in argomento, attraverso un percorso di accompagnamento e supporto relativo alla governance del sistema organizzativo in termini di formazione e potenziamento, valorizzando le sinergie e il lavoro di rete anche con gli altri attori istituzionali coinvolti.

Il Ministero dell’Interno ha stabilito che i progetti finanziati avranno avvio al momento della sottoscrizione della Dichiarazione d’Impegno e dovranno concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2023, termine ultimo per l’ammissibilità delle spese.

Le risorse stimate da destinare al finanziamento delle attività riportate nell’Avviso in argomento sono pari a Euro 220.000,00 iva inclusa.

Per partecipare alla selezione, il concorrente dovrà far pervenire la proposta alla Prefettura –UTG di RIMINI, in via telematica, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/06/2022, pena l’inammissibilità dell’offerta.