Rimini. Proliferazione antenne, Erbetta non ci sta

#lerbettapensiero vogliono montare un’altra antenna in Via Argelli all’Ina – casa dopo quella di via Baroni a Viserba. Vi invito a guardare il mio video dell’interrogazione fatta oggi su questo proliferare di antenne telefoniche che sta sconvolgendo Rimini e in particolare i cittadini Riminesi dei vari quartieri? Quante antenne abbiamo oggi a Rimini? Perché l’amministrazione tanto sensibile alle problematiche ambientali e alla plastica ignora totalmente l’inquinamento elettromagnetico? Perché non ci ferma a riflettere in base al criterio di precauzione se questo proliferare di antenne faccia bene alla salute? Sulle antenne telefoniche ci sono interessi troppo grandi che si nascondo dietro l’interesse nazionale. La salute e’ un bene primario superiore a qualsiasi interesse nazionale. E’ tutta volontà politica. #rinascitacivicapercambiare