Rimini. Prolungata fino al 22 gennaio 2021 la mostra di Leonardo Rossi e Davide Grassia nella galleria No Limits to Fly

“Rimini e la mela che un tempo si mangiò”

Prolungata fino al 22 gennaio 2021 la mostra

di Leonardo Rossi e Davide Grassia nella galleria No Limits to Fly

(Rimini, 7 gennaio 2021) – Prolungata fino a venerdì 22 gennaio la mostra “Rimini e la mela che un tempo si mangiò” alla galleria No Limits to Fly. Negli spazi di via Bertola 17 sono esposte le fotografie di Davide Grassia e i dipinti di Leonardo Rossi che insieme ritraggono strade e piazze del centro storico riminese. Angoli nascosti e prospettive inedite per un racconto della città poetico e insieme realistico.

«Una felice rinascita è stato il nostro augurio di Natale – dice l’architetto Moreno Mondaini, titolare della galleria e curatore della mostra –. Ora l’augurio che ci sta a cuore è di essere piccola pietra di una costruzione fatta di immagini e colori».

Immagine simbolo per il prolungamento della mostra è il disegno serigrafico della casetta della bambola del Ceis. La serigrafia è stata realizzata da un disegno che lo stesso Mondaini realizzò nel 1960, allora piccolo allievo delle scuole elementari del Centro educativo italo svizzero. «Abbiamo scelto questa foto – spiega Mondaini – perché il Ceis è uno dei cuori pulsanti della Rimini della rinascita».

Merita una spiegazione anche il curioso titolo della mostra, “Rimini e la mela che un tempo si mangiò”, titolo scelto da Moreno Mondaini, che così spiega: «Immaginiamoci risvegliati da un lungo sonno, un lungo sonno che ci ha abbracciati dopo aver morso, tanto tempo fa, la mela che fu di Biancaneve. Ne approfittiamo e gironzoliamo anche noi per Rimini, presi per mano dagli occhi d’artista di Leonardo Rossi e Davide Grassia. Uno sguardo al passato, uno al presente e, a poco a poco, scopriamo quanto l’immaginazione possa essere infanzia e quanto l’infanzia possa essere futuro. Scopriamo che quella mela l’abbiamo morsa in tanti e che, ora, svegli, potremmo ripartire proprio dal valore di quanto vediamo intorno. Torniamo in Galleria e riguardiamole, le loro opere. Nei lavori in esposizione, scorgo le tracce di un bisogno di comunità su cui bisognerebbe tornare a riflettere perché credo esista veramente, magari sottotraccia, ma pronta a ripartire».

La mostra è visitabile sino al 22 gennaio 2021, dal martedì al sabato, ore 10.30-12.30 e 17-19.30.

La galleria No Limits to Fly è aperta in sicurezza e rispetta le normative di contrasto alla pandemia.

Info: https://www.facebook.com/nolimitstofly

Galleria No Limits to Fly

Via Aurelio Bertola, 17 – Rimini