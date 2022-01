Rimini. Promise di venire in Riviera per derubare turisti: arrestato rapper

Indispettito dall’impossibilità di esibirsi nelle discoteche di Riccione causa Covid, aveva fatto indignare la sindaca di Riccione Renata Tosi (e non solo) annunciando che sarebbe tornato nella Perla Verde, ma solo per “zanzare” (ovvero derubare ndr) i turisti. Questa dichiarazione di un rapper 20enne è valsa il foglio di via obbligatorio con cui il questore Francesco De Cicco lo ha bandito per tre anni da tutti i comuni della fascia costiera: Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini e Bellaria Igea Marina. Fatto sta che mercoledì il soggetto è stato arrestato e rinchiuso in carcere al termine di due indagini parallele poi confluite in un unico fascicolo condotte dai carabinieri di Pioltello (Milano) e dall’Ufficio prevenzione generale soccorso pubblico del capoluogo meneghino. In manette ma agli arresti domiciliari, sono finiti anche altri due rapper: al terzetto vengono contestate le aggressioni avvenute alle Colonne di San Lorenzo e in piazza Vetra, a maggio 2021, dove le vittime sono state bloccate e colpite con pugni al petto e con schiaffi prima di essere derubate delle rispettive collanine d’oro. A luglio, invece, a Vignate, due persone erano state avvicinate da due giovani, di cui uno armato, che avevano rubato loro denaro, auricolari e le chiavi dell’auto perché non li seguissero.