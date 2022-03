RIMINI. PROMOSSO IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLIZIA FERROVIARIA

Condividi l'articolo

E’ stata promossa alla qualifica di Commissario Capo la dottoressa Katia Lizzo, Dirigente della Sezione Polizia Ferroviaria di Rimini.

La Funzionaria, classe 1966, entra il polizia nel giugno 1988 come Agente per poi frequentare nel 1991 il IV Corso per Vice Ispettori della Polizia di Stato e, nel febbraio del 2018 il Corso per Vice Commissario di Polizia

Nel corso dei 34 anni di carriera, ha prestato servizio presso il Commissariato Ponte Milvio di Roma, le Questura di Piacenza, Bologna, Ravenna ed i Commissariati di Faenza e Cesena, ricoprendo incarichi presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, la Divisione Anticrimine e l’ Ufficio Minori.

Nel settembre 2019, nominata Commissario, viene trasferita alla sede di Bologna del Compartimento Polizia Ferroviaria per l’ Emilia-Romagna per poi, nel luglio del 2020, assumerne l’incarico di Dirigente della Sezione Polizia Ferroviaria di Rimini.

Bologna, 7 marzo 2022