RIMINI. Promozione e informazione turistica: oltre 40 i punti per aiutare i turisti

È il nuovo progetto lanciato da VisitRimini, per ampliare la rete di informazione e accoglienza del popolo delle vacanze. Sono già 40 gli operatori che hanno aderito al progetto Io – Info, che fa in modo che l’accoglienza turistica esca dagli uffici Iat e si moltiplichi in città. Le attività diventano così “degli uffici Iat diffusi – spiega Valeria Guarisco, destination manager di VisitRimini – che svolgono un servizio di prima accoglienza turistica dando informazioni base sulla città, sul territorio, sugli eventi e sulle cose da fare a Rimini, propongono le Card turistiche e le tante esperienze da vivere”.

In questo modo gli operatori aderenti “possono valorizzare ulteriormente la propria attività, diventare punto di riferimento dell’accoglienza in città e attirare l’interesse di nuovi clienti”.