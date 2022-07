Rimini. Pronta nuova denuncia contro gli alpini accusati di molestie

Alpini: unica denuncia verso l’archiviazione. La decisione della Procura “non ci coglie di sorpresa – afferma ‘Non una di meno Rimini’ – sappiamo benissimo che quando accadono determinati fatti non veniamo credute, che le istituzioni preposte non hanno alcun desiderio di mettersi contro organi come il corpo degli alpini e che gli autori delle molestie sarebbero stati difficilmente identificabili”. Ma l’associazione non si arrende e annuncia l’intenzione di depositare “denunce e testimonianze raccolte tutte insieme alla nostra legale in prossimità dello scadere dei tre mesi perché la Procura possa lavorarvi congiuntamente e prendere atto dei fatti”. Pronta dunque una nuova denuncia contro gli alpini accusati di molestie.