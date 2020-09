Covid, per quanto riguarda il territorio riminese, i sei contagiati (gli ultimi segnalati) sono tre uomini e tre donne. Sono quattro quelli risultati con sintomi e sono tutti in isolamento domiciliare; due invece sono stati diagnosticati per contact tracing famigliare e gli altri due per test di categoria: uno al lavoro e l’altro in vista di un accesso a una comunità. Per quanto riguarda invece le guarigioni, sono nove in totale quelle registrate nella giornata.