Furto con spaccata la scorsa notte. In frantumi la vetrina del bar nei pressi di piazza Tre Martiri, La dolce vita di via IV novembre. Qualche giorno prima stesso copione al bar L’aquila d’oro di Corso d’Augusto. Nel primo caso i danni ammontano ad oltre un migliaio di euro tra vetrina e cassetto del registratore di cassa, per fortuna vuoto. All’aquila d’oro dicevamo vetrina distrutta con un tombino con danni in fase di conteggio.

foto generica e d’archivio