Proseguono le indagini preparatorie per la realizzazione del nuovo Canile del Comune di Rimini. L’area e gli edifici individuati è l’ex deposito militare di Spadarolo (ex polveriera) in via Dei Mulini. La proprietà è passata, gratuitamente, al Comune di Rimini in attuazione del Federalismo Demaniale. Si tratta di un lotto con superficie di mq. 47.030, raggiungibile da Via Dei Mulini attraverso una piccola strada vicinale e confina con la pista ciclabile sull’argine del fiume Marecchia.