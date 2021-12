Rimini. Proseguono serrate le indagini per dare un volto all’assassino di Galileo Landicho a dieci giorni dalla sua efferata ed ancora inspiegabile esecuzione

Condividi l'articolo

Proseguono serrate le indagini per dare un volto all’assassino di Galileo Landicho a dieci giorni dalla sua efferata ed ancora inspiegabile esecuzione alla fermata dove stava aspettando l’autobus per far ritorno a casa. La soluzione del giallo, probabilmente, sta nella “spiegazione” di quelle due ore e più, trascorse da Galileo nella zona della stazione dove si era fatto riaccompagnare da un’amica. Una zona che lui conosceva bene perché sempre da lì prendeva la corriera per ritornare a Villa Verucchio dove abitava: non aveva infatti la patente. A parte le due birre sorseggiate in un bar, almeno ufficialmente, non si sa chi abbia incontrato in quei quasi 150 minuti passati a zonzo tra piazzale Cesare Battisti e viale Dante. Di sicuro l’ultima persona che ha scambiato due parole con lui, una delle dipendenti della tabaccheria dove si è fermato a controllare una schedina del SuperEnalotto, non si è trovato davanti un uomo che dava l’idea d’aver avuto qualche discussione, uno scontro, un incontro non gradito, poco prima di essere trafitto al collo da una coltellata alle spalle.