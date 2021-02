RIMINI. Prospettive del centrosinistra: le parole dell’assessore Jamil Sadegholvaad

“Ieri sera ho partecipato a un importante momento di confronto sulle prospettive del centrosinistra a Rimini per i prossimi anni. È stato un incontro bello e partecipato, dove era palpabile la volontà di lavorare insieme per portare avanti un percorso amministrativo di buon governo della città che (per limitarci agli ultimi decenni) ha visto in Chicchi, Ravaioli e Gnassi, Sindaci che, con un lavoro di squadra, hanno lasciato un segno importante su Rimini.