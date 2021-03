Rimini. PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE VIOLENZE NEI CONFRONTI DELLE DONNE

Alle ore 10,00 di domani 23 marzo 2021 verrà sottoscritto presso la Prefettura (Rimini, Via IV Novembre n° 40 – 1° piano) il

PROTOCOLLO D’INTESA

PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE VIOLENZE

NEI CONFRONTI DELLE DONNE

Protocollo che vedrà tra i firmatari anche il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica, il Direttore dell’Ausl Romagna, alcuni Sindaci del territorio e via discorrendo.

Purtroppo la pandemia in atto – correlata alla capienza della sala di cui si dispone -, non consente una partecipazione particolarmente estesa e, pertanto, siamo costretti a limitare l’invito in presenza alla partecipazione dei soli operatori per riprese video e immagini fotografiche.

Al termine della sottoscrizione sarà diramato il relativo comunicato.